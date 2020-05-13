Владимир Путин раскритиковал работу портала госуслуг в связи с обращениями за материальной помощью на детей

Поток заявок был большим, и сервис не смог обработать все обращения, сказал президент.

За сутки на портал было подано более двух миллионов заявок на выплаты в размере 10 тысяч рублей.

В первые сутки за выплатами на детей на сайт Госуслуг обратились более двух миллионов россиян, — сообщил министр труда Антон Котяков.

Сбой в работе портала Госуслуг после постановления президента РФ Владимира Путина о выплатах – рядовая ситуация с учетом резкого увеличения нагрузки на ресурс. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Центра изучения новых коммуникаций Станислав Апетьян.

«Подобные сбои в работе сетевой инфраструктуры, учитывая пиковые нагрузки, случаются, хотя их можно было избежать. Скорее всего, из этого будут извлечены выводы о необходимости подготовки к таким нагрузкам. В целом ситуация рабочая из-за того, что все делается впопыхах и с большой скоростью», — отметил эксперт.

Как подчеркнул С.Апетьян, «в какой-то момент работа портала полностью восстановится, однако, очевидно, что этот сбой не последний». Он заметил, что и такие крупные системы как Google периодически падают при большой нагрузке. Ранее Владимир Путин раскритиковал работу портала Госуслуг после того, как он перестал работать из-за массовой подачи заявлений на получение выплат. Президент потребовал от чиновников не допускать подобных сбоев, задержек коронавирусных доплат медикам и соблюдения исполнительской дисциплины.

Единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей могут получить все россияне. Подать заявление можно до 1 октября. Однако, россияне обвалили сайт Госуслуг и Пенсионного фонда в первый же вечер, а на следующее утро начали штурмовать отделения ПФР.