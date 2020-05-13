СК завершил дополнительное расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Следственный комитет завершил дополнительное расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Следствие отказалось переквалифицировать действия сестер с убийства на необходимую оборону, проигнорировав указание генеральной прокуратуры, — рассказал ТАСС адвокат Алексей Паршин. Он напомнил, что два месяца назад следствие провело по делу еще одну экспертизу, которая подтвердила версию в пользу девочек.

По словам адвоката, в случае переквалификации дела уголовное преследование сестер должны были прекратить.