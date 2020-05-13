Академики осудили власти Твери: они демонтировали с экс-здания НКВД мемориальную доску памяти жертв репрессий

Академики, члены-корреспонденты и профессора Российской Академии наук в открытом письме осудили действия властей Твери, которые демонтировали с бывшего здания НКВД мемориальную доски памяти жертв сталинских репрессий.

Обращение 69 ученых публикует «КоммерсантЪ». Авторы письма назвали демонтаж памятных досок попыткой «придать забвению преступления сталинского режима и создать новую версию нашей истории».

Ученые требуют восстановить мемориальные доски на прежнем месте и наказать виновных, — цитирую, — «в этом преступлении против национальной исторической памяти»