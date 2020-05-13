Более двух миллионов россиян обратились за выплатами на детей через сайт Госуслуги в первые сутки, — сообщил министр труда Антон Котяков. Единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка старше 3 и моложе 16 лет могут получить все россияне, вне зависимости от материального положения и наличия или отсутствия льгот.

Подать заявление можно до 1 октября, однако россияне уже обвали сайт Госуслуг и Пенсионного фонда, а в некоторых городах штурмуют отделения Пенсионного фонда.

Президент Путин раскритиковал работу по оформлению выплат на детей. В частности, по его словам, со своей задачей не справился портал Госуслуг.