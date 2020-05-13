«АндерСон»: Владельцы кафе и ресторанов вынуждены увольнять большую часть сотрудников из-за невозможности оплаты труда

Владельцы московских кафе и ресторанов вынуждены были уволить большую часть сотрудников из-за невозможности платить зарплату на фоне пандемии. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель и управляющий партнер сети семейных кафе-кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова.

«У нас из всей компании осталось, наверное, 160 человек, было 1200. Уволили, люди сами уволились, кто-то устроился туда, где сейчас нужно, людям нужно семьи кормить, им невозможно платить зарплату, потому что денег нет. В индустрии, в принципе, одинаковая ситуация, при входящем нуле, денег платить не из чего, нету запасов», — сказала она.

А.Татулова добавила, что выплата субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника не смогут поддержать предпринимателей.

«Эта субсидия, которую они пообещали, 12 тысяч рублей, очень щедро, конечно, и из 12 тысяч рублей государство хочет взять зарплатные налоги. То есть, по факту надо 12 взять, а потом 40 процентов из них отдать. А люди из телевизора слышат, что бизнесу помогают», — отметила она.

Среди необходимых для малого и среднего бизнеса мер А.Татулова назвала распространение действия принятых властями мер поддержки на все предприятия в пострадавших отраслях без исключения, вне зависимости от ОКВЭД. Также А.Татулова призвала власти освободить предприятия общепита от НДС и снизить административное давление на бизнес. Она пояснила, что размеры штрафов несопоставимы с выручкой мелкого бизнеса и сильно превышают его возможности.