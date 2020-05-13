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Эксклюзив Эха 14:11, 13 мая 2020

Сотрудники психоневрологического интерната Новоселицкого района жалуются на отсутствие помощи со стороны врачей

Сотрудники психоневрологического интерната Новоселицкого района 12 мая записали обращение, в котором жалуются на отсутствие помощи со стороны врачей, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«26 числа наше отделение закрыли на карантин. Мы находимся сейчас в состоянии заложников, как мы, также и наши проживающие. С первого дня проживающие начали заболевать, потому что у нас был контакт по коронавирусу. Мы 17-й день на изоляции, мы не знаем, что нам делать, проживающие температурят, на вызовы скорой помощи нам отвечают, что вызывайте только в критических случаях, когда проживающий начнет задыхаться. 39,8 это не является фактом. У нас уже 12 человек с подтвержденным коронавирусом. Власти нас не слышат», — сообщили сотрудники в своем видеообращении.

Сотрудники интерната также отметили, что ранее им обещали госпитализировать зараженных коронавирусом, но до сих пор никаких мер не было принято.

Ранее стало известно, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров пообещал расследовать ситуацию в психоневрологическом интернате Новоселицкого района и оказать помощь персоналу.



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