Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа, как ожидается, объявят о планах по объединению регионов

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа, как ожидается, сегодня объявят о планах по объединению регионов. В сентябре по этому вопросу будет проведен референдум.

В России впервые с 2008 года объединят два региона – врио губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный сегодня проведут совещание, на котором будут обсуждаться соответствующие планы. После этого в Нарьян-Маре будет объявлено о грядущем слиянии, передает газета РБК. В свою очередь, источники «Ведомостей» утверждают, что референдум по этому вопросу уже запланирован на 13 сентября. Бездудный уже подтвердил агентству ТАСС, что тема интеграции сегодня будет обсуждаться.

По словам опрошенных изданиями экспертов, у объединения есть экономические и политические причины. В их число входит малочисленность населения округа, а также необходимость выстроить единую политику в области добычи нефти и газа и управления Северным морским путем. Кроме того, власти надеются переключить внимание с протестов против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

По оценке депутата Госдумы от Архангельской области Андрея Палкина, окончательно вопрос об объединении регионов может решиться в течение одного-двух лет.