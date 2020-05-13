В Сенате США рассмотрят санкции в отношении Китая из-за коронавируса

Сенатор Линдсей Грэм на своем сайте пишет, что высшая палата Конгресса США по его инициативе рассматривает законопроект, который позволит президенту ввести санкции против Китая за отказ от участия в выяснении причин возникновения пандемии КОВИД-19: «Более 80 тысяч американцев мертвы, а миллионы людей сегодня не имеют работы поскольку Пекин не смог сдержать и предотвратить распространение вируса». «Без обмана со стороны Китайской коммунистической партии вирус не оказался бы здесь, в Соединенных штатах», «китайская компартия должна понести ответственность за роль, которую сыграла в пандемии…, подавляя правду в самый разгар вспышки коронавируса… и за ошибки, позволившие ей вырасти из локального инцидента в глобальную пандемию».

Сайт Дойче велле уточняет, что в течение 60 дней Китай должен предоставить все необходимые сведения для расследования, проводимого США, их союзниками и ООН. В противном случае Белый дом сможет замораживать активы КНР, вводить ограничения на въезд официальных лиц, запрет на кредиты и страхование для китайского бизнеса.

Сенатор-республиканец Линдсей Грэм также заявил, что он убежден, что Китай, цитата, «не начнет сотрудничать с серьезным расследованием, пока его не заставят это сделать».