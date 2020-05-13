В России временно приостановили использование ряда аппаратов искусственной вентиляции легких

Речь идет об одной модели, с участием которой произошли пожары в больницах Петербурга и Москвы.

Приказ главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения коснулся устройства «Авента-М», которое выпускает Уральский приборостроительный завод. Из эксплуатации вывели аппараты, которые произведены с 1 апреля. Сколько именно их сейчас работают в медицинских учреждениях, пока не уточняется. Именно эти аппараты ИВЛ использовались в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая. В результате погибли 6 человек. Еще накануне ряд российских регионов объявили, что временно приостановят эксплуатацию таких устройств. В частности, до окончания расследования приборы не намерены задействовать в Севастополе, Ленинградской области, а в Москве и Санкт-Петербурге объявили о проведении проверок. Несколько таких аппаратов России ранее поставила Соединенным штатам. В американском Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям уже сказали, что их еще не использовали, хотя направили в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Но администрации штатов, как передает агентство Reuters, намерены от них отказаться.

Дальнейшее решение о судьбе российских аппаратов американские власти примут в зависимости от результатов расследования пожаров в больницах Москвы и Петербурга.

Уральский приборостроительный завод производил аппараты ИВЛ согласно регламенту. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор завода Булат Гайнутдинов, отметив при этом, что специально для удовлетворения спроса была увеличена производительность предприятия.

Между тем, аппараты этого же производства ранее Россия поставила в США в качестве гуманитарной помощи. После инцидентов с возгоранием приборов Америка приняла решение о приостановке использования аппаратов в своих госпиталях.

Те аппараты ИВЛ, которые сейчас поставляются в больницы довольно безопасны и при правильной эксплуатации случаев возгорания возникать не должно. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главврач клиники «К+31», анестезиолог и реаниматолог Борис Чурадзе.

Он также заметил, что в медучреждениях, где стоят аппараты ИВЛ постоянно проводятся проверки на соблюдение норм эксплуатации и обслуживания техники.

В России почти полторы тысячи пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Об этом в Госдуме сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его данным, сейчас в стране около 140 тысяч коек для лечения зараженных. Министр считает, что была проведена беспрецедентная работа.