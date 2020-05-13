Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам ускорить процесс выплаты материальной помощи врачам

Мишустин также отметил, что выплату финансовой помощи медикам не стоит увязывать с датой начисления заработной платы.
2020-05-13T13:36:36+03:00
2020-05-13T13:36:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:36, 13 мая 2020
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