Госдума рассмотрит поправки о возможности дистанционного электронного голосования на федеральном уровне, а также голосования по почте. Соответствующие предложения внесла группа депутатов во главе с председателем Комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой из «Единой России». Профильный комитет уже одобрил поправки ко второму чтению, — сообщает ТАСС.

Случаи и порядок в таком формате будет устанавливать Центральная избирательная комиссия. Необходимость в подобном голосовании обосновывается защитой здоровья избирателей, а также созданием максимально комфортных условий для голосования.

Как сообщает «Интерфакс», единственный, кто голосовал против поправок на заседании профильного комитета — депутат-коммунист Владимир Поздняков. По его словам, неясно, как фиксировать нарушения при подобном голосовании и как подавать в суды.