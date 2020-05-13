Для 9-классников отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки выставят на основании годовых — Минпросвещения РФ.
2020-05-13T13:17:50+03:00
2020-05-13T13:19:14+03:00
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13:17, 13 мая 2020
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