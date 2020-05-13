Переговоры между авиакомпанией Аэрофлот и Российским футбольным союзом о новом спонсорском соглашении приостановлены

Служба коммуникаций РФС пока остановилась на более мягкой формулировке. Телеграм-канал БАЗА сообщает, что Аэрофлот отказался заключать новое соглашение. По прежнему РФС получал 400 тысяч долларов, но был недоволен суммой. После долгих переговоров остановились на такой же сумме в рублевом эквиваленте, но за 9 месяцев этого года, однако из-за пандемии коронавируса Аэрофлот терпит убытки и не имеет возможности на подобное использование средств. Куда больше потерял футбольный клуб ЦСКА, который может лишиться контракта с Аэрофлотом на сумму в 9 миллионов долларов. На 2021 год отношения не продлены. Из планов компании исчез пункт о поддержке баскетбольного ЦСКА, а вот контракт с английским клубом Манчестер Юнайтед продолжает действоать.

Спонсорский контракт с авиакомпанией имеет и еще один российский футбольный гранд – Спартак. Об изменении его соглашения с Уральскими аваилиниями ничего не известно.