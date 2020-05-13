Instagram снова удалил учетную запись Рамзана Кадырова

Это уже второй раз, когда администрация соцсети блокирует страницу главы Чечни.

Компания Facebook, владеющая Instagram, удалила аккаунт Кадырова из-за американских санкций. Представители корпорации пояснили агентству ТАСС, что действуют в рамках законодательства США и раньше уже удаляли подобные страницы. При этом глава Чечни, выходя в прямой эфир с этого аккаунта, не раз утверждал, что это не его учетная запись и она принадлежит одному из сотрудников его-пресс-службы. При этом сама страница называется kadyrov._95. Сейчас при попытке зайти на нее отображается сообщение о том, что аккаунт недоступен.

Instagram и Facebook уже удаляли страницы Кадырова около 2,5 лет назад. Тогда причиной стало попадание чеченского лидера в «список Магнитского» — власти США считают, что он причастен к убийствам, пыткам и другим нарушениям прав человека.

Как пишет интернет-издание «Медиазона», также Instagram заблокировал страницы нескольких приближенных Кадырова, включая спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.