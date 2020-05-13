В Государственную думу, как и предполагалось, внесен законопроект о расширении прав полицейских

Предполагается, что они смогут вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома, а также ограждать места проведения массовых мероприятий.

Также полицейских не будут преследовать за действия, совершенные при исполнении. Напомню, это инициатива правительства. О планах Кабинета министров ранее уже сообщалось.

Новая норма поможет предотвращать преступления и помогать гражданам, — уверен глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Между тем, многие правозащитники не исключают, что новые поправки приведут к злоупотреблениям со стороны сотрудников полиции.