Два российских региона – Архангельска я область и Ненецкий автономный округ – планируют объединиться

Ожидаются, что руководители обоих субъектов объявят об этом уже сегодня.

Вопрос об интеграции будет поднят сегодня на совещании в Нарьян Маре, встреча пройдет при участии главы Архангельской области Александра Цыбульского и руководителя Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного. Как сказал Бездудный агентству ТАСС, они планируют обсудить непростую экономическую ситуацию, которая сложилась в округе из-за падения цен на нефть, и в целом большого дефицита бюджета региона. Одним из путей выхода может быть объединение, признал губернатор. Оба субъекта относятся к т.н. регионам-матрешкам. Ненецкий автономный округ является одновременно и самостоятельной единицей и также входит в состав Архангельской области. Эксперты считают, что у объединения больше политических мотивов. Такой шаг повысит управляемость, в том числе позволит сформировать систему управления Северным морским путем, пишет издание РБК. В экономическом плане в обоих регионах пересекаются интересы нефтяных компаний, а кроме того, слияние позволит перераспределить финансовые потоки и вырвать Архангельскую область из числа дотационных.

Это первое объединение российских регионов за 12 лет. В 2008 произошло слияние Читинской области и Агинского Бурятского округа в Забайкальский край.