В России за сутки зафиксировано 10 тысяч новых случаев коронавируса

При этом почти у половины зараженных болезнь протекает бессимптомно.

В целом процент зараженных по всей стране немного меньше показателей предыдущих суток, количество смертей достигло 96 в день, а заболевших 10 028. Больше всего новых случаев зафиксировано в столице, в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Свердловской и Волгоградской областях, а также в Дагестане. В то же время число выздоровевших во всех российских регионах достигло 48 тысяч человек. В Москве количество заразившихся коронавирусом выросло менее чем на 4% за сутки. Коэффициент распространения инфекции в России приблизился к единице. В столице этот показатель третий день подряд ниже единицы и число зараженных коронавирусом составило 4703. Такие цифры стали минимальными за последние почти 2 недели.

Россия находится на втором месте по числу зафиксированных случаев коронавируса в мире.