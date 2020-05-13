Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ, использование которых могло привести к пожарам в больницах

Также от этого оборудования уже отказались и в США.

Использование аппаратов искусственной вентиляции легких марки «Авента-М», произведенных после 1 апреля, приостановлено на территории России. Об этом говорится в сообщении Росздравнадзора – соответствующий приказ уже был подписан главой ведомства Аллой Самойловой. Известно как минимум о двух пожарах, которые могли произойти из-за возгорания этих аппаратов. Накануне загорелось реанимационное отделение больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в результате пожара погибли пять пациентов. В московской больнице имени Спасокукоцкого 9 мая погибла пожилая женщина, подключенная к аппарату ИВЛ, который загорелся после замыкания.

Ранее аппараты «Авента-М» Россия поставила в США, но там не успели их использовать, а после пожаров в российских больницах власти штатов решили вернуть их на склады.

Между тем, в Минпромторге подчеркивают, что проверку должны пройти не только сами аппараты ИВЛ, но и условия их эксплуатации в больницах.