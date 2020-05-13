В России пока не будут использовать аппараты ИВЛ, которые производит Уральский приборостроительный завод

В России пока не будут использовать аппараты искусственной вентиляции легких, которые производит Уральский приборостроительный завод. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Это связано с возгораниями данных аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. В результате двух инцидентов погибли 6 человек.
2020-05-13T11:33:34+03:00
2020-05-13T11:33:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 13 мая 2020
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