В России пока не будут использовать аппараты ИВЛ, которые производит Уральский приборостроительный завод

В России пока не будут использовать аппараты искусственной вентиляции легких, которые производит Уральский приборостроительный завод. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Это связано с возгораниями данных аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. В результате двух инцидентов погибли 6 человек.