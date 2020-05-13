В Москве впервые с начала мая число людей, у которых подтвердился коронавирус, за сутки составило менее 5000 человек

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Это данные оперативного штаба.
Всего в России зарегистрировано чуть более 10 тысяч новых случаев. За прошедшие сутки скончались 96 человек с COVID-19.
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…