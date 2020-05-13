Директор музея: После окончания пандемии в ГМИИ им.Пушкина планируют ввести ограничения для посетителей и персонала

После окончания пандемии в ГМИИ им.Пушкина планируют ввести ряд ограничений для посетителей и персонала. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак.

«У нас есть некий протокол, который выработался сообществом музеев самых локальных разных. Это дистанция между людьми, малолюдность в музеях, которая связана с дистанцией, нахождение в масках и перчатках, вероятно, измерения температуры, бесконтактность – это электронные билеты. Это только карточки, отсутствие наличных денег. В общем, это навигация по музею совершенно другая, которая позволит выстраивать удобный для человека путь», — сказала она.



М.Лошак добавила, что музей не собирается поднимать цены на билеты для посетителей.

Сотрудники Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина старше 65 лет будут работать удаленно до появления вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак.

«У персонала будут очень серьезные ограничения, пока не возникнет лекарство. Мы уже поменяли всю конфигурацию тех людей, которые будут работать. Я надеюсь, что мы в середине июля уже откроем музей, и уже в этом музее не будет смотрителей от 65 лет. Они у нас находятся на простое, то есть они получают часть зарплаты. Пока так, дальше мы будем смотреть, исходя из наших экономических возможностей», — сказала она.

М.Лошак подчеркнула, что данная мера касается всех сотрудников музея.

«Это связано не только со смотрителями, но и с гардеробщиками, и с кассирами, и с другими сотрудниками музея, у очень многих возраст превышает эту норму. Эти люди будут работать на удалении», — отметила она.

Директор музея также добавила, что в настоящий момент шестеро сотрудников ГМИИ им.А.С. Пушкина болеют коронавирусом.