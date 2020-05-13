Хакеры утверждают, что похитили сведения о клиентах одной из российских курьерских компаний

Представители службы доставки это отрицают.

База данных, в которой, по словам продавцов, содержатся сведения о 9 млн клиентов службы перевозки СДЭК, продается в интернете за 70 тыс. руб. В ней содержатся информация о доставке и местонахождении грузов и сведения о покупателях, в том числе номер налогоплательщика, пишет газета «КоммерсантЪ». На снимках, которые прислал журналистам продавец, стоит дата 8 мая этого года. Значит, информация достаточно свежая, добавляет издание. Таким образом, это самая крупная утечка персональных данных российских служб доставки, говорят специалисты. Обычно поле этого следует шквал звонков от мошенников, которые пытаются узнать у потенциальных жертв информацию о платежных данных. Один из экспертов добавил, что это не первая утечка у СДЭК. Клиенты службы доставки жаловались, что из-за уязвимостей на сайте компании видны личные данные других людей. Представитель оператора настаивает, что утечек не было. А сведения мог слить либо другой ресурс. Кроме того, в последнее время появилось немало мошеннических сайтов, которые действуют от имени СДЭК.

Интерес к данным курьерских служб специалисты связывают со всплеском спроса на их услуги на фоне ограничений из-за коронавируса.