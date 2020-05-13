Законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса внесен в американский Конгресс

Если бы не обман со стороны Коммунистической партии Китая вирус не оказался бы в США, уверен сенатор Линдси Грэм – он внес в Сенат Конгресса законопроект. Его авторы предлагают ввести против КНР санкции, если Пекин «не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке» коронавируса нового типа. Сенатор полагает, что без принуждения китайские власти не будут помогать расследованию. Они ранее уже отказали в допуске международных специалистов в лабораторию Уханя, откуда, как полагают американские спецслужбы, начал распространяться вирус.

Пекину дается два месяца на то, чтобы предоставить отчет органам, расследующим вспышку инфекции, закрыть рынки, где потенциально может происходить передача вируса человеку, освободить всех задержанных активистов. В противном случае американский президент будет вправе вводить санкции: от замораживания активов до запрета китайским компаниям размещать ценные бумаги на американских биржах.

США и ряд других стран обвиняют Китай в намеренном сокрытии масштаба эпидемии и происхождении коронавируса. В Пекине отрицают, что замалчивали угрозу