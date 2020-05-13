Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила использование в России аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые производились с 1 апреля. Это связано с пожарами в российских больницах.

Напомню, — в результате возгорания аппаратов ИВЛ, произведенных Уральским приоборостроительным заводом в Москве и Санкт-Петербурге, погибли шесть человек.

В некоторых регионах, а также в США, ранее уже приостановили использование данных аппаратов.

При правильной их эксплуатации возгорания возникать не должно. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный врач клиники «К+31» Борис Чурадзе.

Чурадзе заметил. Что в медучреждении, где есть аппараты ИВЛ, постоянно проводятся проверки.