За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 4491 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

Наибольшее число зараженных по-прежнему в Москве (4703 случая), однако впервые с начала мая число выявленных за сутки составило менее 5 тысяч человек. Это данные оперативного штаба.

Напомним, — накануне по общему числу зараженных Россия вышла на второе место после США. Власти обеих стран утверждают, что это связано с большим количеством проводимых тестов. Впрочем, главный эпидемиолог США Энтони Фаучи не исключил, что количество смертей от вируса может быть значительно выше официальной статистики

Сейчас по официальным данным в США более 83 тысяч человек скончались от коронавируса.