В интернете появились данные более 9 миллионов клиентов службы экспресс-доставки СДЭК

Их предлагают приобрести за 70 тысяч рублей.
Как пишет газета «КоммерсантЪ», база содержит сведения о местонахождении грузов, а также фамилии, имена покупателей.
В самой компании отрицают утечку данных клиентов.
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Их предлагают приобрести за 70 тысяч рублей.
Как пишет газета «КоммерсантЪ», база содержит сведения о местонахождении грузов, а также фамилии, имена покупателей.
В самой компании отрицают утечку данных клиентов.
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…