Власти Ставрополья пообещали помочь сотрудникам психоневрологического интерната, которые пожаловались на положение

Власти Ставрополья пообещали помочь сотрудникам психоневрологического интерната, которые ранее пожаловались на свое положение. Медики записали видеообращение.



Сотрудники интерната также отмечали, что до сих пор зараженных коронавирусом не перевели в специальные больницы.