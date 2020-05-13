Главврач «К+31»: До выяснения причин возгорания было бы целесообразно приостановить использование «Авента-М»

До выяснения причин возгорания было бы целесообразно приостановить использование аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» в больницах Москвы. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный врач клиники «К+31», анестезиолог и реаниматолог Борис Чурадзе.

«Мне кажется до разбирательств, до выяснений, это было бы сделать целесообразно, чтобы снизить риски пациентов, чтобы обеспечить безопасность. Московские клиники хорошо оснащены, большое количество зарубежных аппаратов, поэтому временная приостановка их эксплуатации абсолютно никак не повредит пациентам», — сказал он.

Б.Чурадзе также добавил, что, насколько ему известно, модель аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» не вызывала ранее негативных отзывов среди медиков, это достаточно безопасное оборудование.

Ранее в МЧС назвали неисправность аппарата ИВЛ причиной пожара в больнице имени святого Георгия в Санкт-Петербурге. В результате ЧП погибло пятеро пациентов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В Москве 9 мая из-за замыкания в аппарате ИВЛ произошел пожар в реанимации 50-й Городской больницы. Погибла пожилая пациентка, подключенная к этому аппарату.