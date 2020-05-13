В московской пятиэтажке в районе Лефортово в одном из подъездов обрушились перекрытия

Сигнал об обрушении поступил на пульт экстренных служб в начале шестого утра. Приехавшие через 8 минут сотрудники МЧС обнаружили, что между последним этажом и чердаком многоквартирного жилого дома, расположенного на шоссе Энтузиастов, рухнули бетонные плиты. Из дома вывели около 20 человек. ТАСС же сообщает, что пришлось эвакуировать несколько сотен жильцов дома, среди которых были дети и инвалиды. Часть из них оказались заблокированными, поэтому спасатели прибегли к помощи пожарных лестниц. На месте работают представители всех экстренных служб. По предварительным данным никто не пострадал. Сейчас людей в здании нет. При обрушении по всей видимости были повреждены водопроводные трубы. Источники сообщают, что подъезд заливает вода.

Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть соседние улицы, ограничив движение в районе происшествия.