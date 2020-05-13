Лукашенко: Заболеваемость пневмонией в Минске и в целом в Белоруссии после парада Победы не выросла, а снизилась

Об заявил президент Александр Лукашенко.
Белоруссия была единственной страной на постсоветском пространстве, которая в этом году не отказалась от проведения мероприятий по случаю 75-летия Победы.
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Об заявил президент Александр Лукашенко.
Белоруссия была единственной страной на постсоветском пространстве, которая в этом году не отказалась от проведения мероприятий по случаю 75-летия Победы.
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…