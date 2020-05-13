Коллектив психоневрологического интерната в Ставропольском крае жалуется на отсутствие помощи

В своем видеообращении сотрудники утверждают, что находятся в состоянии заложников, они не знают, что делать.

Интернат закрыт на карантин. Коронавирус подтвердился у более чем 20 человек, среди них как постояльцы, так и сотрудники. Власти пообещали перевести тяжелобольных в специализированную больницу.