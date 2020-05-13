США изъяли российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Их поставили в Соединенные Штаты в начале апреля вместе со средствами защиты и медикаментами, предназначенными для борьбы с коронавирусом.

Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», отправленные в США, еще не были доставлены в госпитали и не применялись на территории страны, а теперь, вероятно, и не будут. Власти американских штатов, получивших оборудование, возвращают их Агентству по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), сообщает агентство Reuters. В ведомстве пояснили, что делается это в качестве меры предосторожности. Это решение связано с проверкой аппаратов, которую в России начали после инцидентов в двух больницах – предположительно из-за неисправности в оборудовании там произошли пожары, всего погибло шесть человек.

Эти ИВЛ, произведенные Уральским приборостроительным заводом, вместе с другими средствами для борьбы с коронавирусом Россия поставила США в начале апреля – обе стороны называли это гуманитарной помощью. Позже выяснилось, что она была не безвозмездной. Сумму сделки не раскрыли, но в российском МИДе утверждают, что поставка осуществлялась не по рыночным ценам.

Ранее также в Севастополе и Ленинградской области сообщили о том, что пока не будут использовать новые ИВЛ, закупленные на Уральском приборостроительном заводе.