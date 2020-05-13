Суд в Киеве снова заочно арестовал Виктора Януковича

На сей раз решение о мере пресечения связано с делом об убийствах активистов на Майдане.

Экс-президент Украины Виктор Янукович заочно арестован до 10 июля – такое решение накануне объявил Печерский районный суд Киева. Он согласился с доводами следствия, просившего отправить бывшего главу государства под стражу. Прокуроры подчеркивали, что в их распоряжении есть доказательства возможной причастности Януковича к отдаче незаконных приказов о применении оружия в отношении активистов на Майдане. Речь идет примерно о сотне человек, погибших в столкновениях с бойцами спецподразделения «Беркут», а также от огня снайперов.

Это уже второй заочный арест для Януковича. 4 мая тот же Печерский суд постановил заключить экс-президента под стражу по делу об узурпации власти, передает агентство «Интерфакс». В Офисе генпрокурора надеются, что это позволит начать процедуру экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование.

Сам Янукович свою вину в преступлениях не признает и на Украину возвращаться не собирается.