Лукашенко: Заболеваемость воспалением легких в Минске снизилась в два раза после военного парада 9 мая

Заболеваемость воспалением легких в Минске снизилась в два раза после военного парада 9 мая, — утверждает Александр Лукашенко. По его словам, люди находились на воздухе и «это лучше, чем быть «запертыми где-то»

Согласно официальным данным, в Белоруссии диагноз COVID-19 подтвердили почти у 25 тысяч человек. Скончались 142 человека.