Владимир Жириновский предложил сократить в два раза число депутатов в России

Лидер ЛДПР написал в Твиттере, что на этом можно сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах. При таком подходе, — уверен Жириновский, — можно будет проводить выборы в законодательные собрания раз в два-три года.
2020-05-13T08:33:41+03:00
2020-05-13T08:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 13 мая 2020
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