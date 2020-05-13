Несколько сотен человек были эвакуированы из жилого дома на шоссе Энтузиастов в Москве

Между 5-м этажом и чердаком обрушилось перекрытие. В результате повреждены водопроводные трубы дома и вода заливала подъезд. Из людей никто не пострадал, — сообщают в МЧС…
2020-05-13T08:32:57+03:00
2020-05-13T08:32:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 13 мая 2020
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