В Великобритании сегодня снимают ряд запретов, введённых из-за коронавируса

Строгий карантин действовал в стране с конца марта.

Британское правительство приступает к реализации плана по снятию карантина, который предполагает три этапа. Так, с сегодняшнего дня к работе смогут вернуться люди, которые не могли выполнять её это удалённо. Например, это касается строителей и рабочих на заводах. Работодатели в таком случае будут обязаны обеспечить для них дезинфекцию и вентиляцию помещений.

Еще сегодня отменяют запрет на занятия спортом на открытом воздухе более раза в сутки, а также на прогулки по одному или в компании одного человека. Это разрешается только при условии соблюдения дистанции в два метра от других людей.

Если сегодняшние послабления правил не приведут к значительному увеличению темпов распространения болезни, то следующий этап реализуют уже в начале июня. Премьер-министр Борис Джонсон допускал, что в следующем месяце могут открыть школы. Затем, уже в июле, в Великоритании могут открыть магазины, пабы, парикмахерские, а также церкви и кинотеатры.

Великобритания входит в число стран, где выявили наибольшее количество случаев коронавируса. Сейчас по официальным данным, там около двухсот двадцати пяти тысяч больных.