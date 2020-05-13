Мосгорсуд проведет предварительное слушание по иску муниципальных депутатов по поводу штрафов за нарушение изоляции

Мосгорсуд проведет сегодня предварительное слушание по иску столичных муниципальных депутатов по поводу штрафов за нарушение изоляции.

Муниципальные депутаты, среди них Елена Русакова и Андрей Морев — оспорили порядок наказания за нарушение изоляции. По их мнению, столичная дума превысила полномочия разрешив штрафовать москвичей. Депутатов не устраивает, что для установления нарушений власти используют систему видеонаблюдения и данных геолокации. Назначение штрафов лишает людей возможности запретить обработку своих персональных данных и предоставить аргументы в свою защиту, отмечается в иске. Депутаты также считают, что поправка нарушает нормы федерального кодекса об административных правонарушениях, а также вступает в конфликт с законом о персональных данных. Карательные меры, которые вводят власти, чреваты произволом, написал у себя в фейсбуке один из истцов, муниципальный депутат Николай Бобринский. Напомню, в Москве за нарушение режима изоляции предусмотрены штрафы в четыре тысячи рублей, при повторном нарушении на тысячу больше.

В Москве выписали уже 35 тысяч штрафов за нарушение изоляции. В мэрии уверяют, что ни один из них не был обжалован. Между тем газета Коммерсант сообщала на днях, что москвичи всё чаще жалуются на приложение московской мэрии «Социальный мониторинг», которое необоснованно штрафует людей.