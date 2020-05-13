Z Архив новостей новости
5 0 6 341
08:05, 13 мая 2020

Мосгорсуд проведет предварительное слушание по иску муниципальных депутатов по поводу штрафов за нарушение изоляции

Мосгорсуд проведет сегодня предварительное слушание по иску столичных муниципальных депутатов по поводу штрафов за нарушение изоляции.

Муниципальные депутаты, среди них Елена Русакова и Андрей Морев — оспорили порядок наказания за нарушение изоляции. По их мнению, столичная дума превысила полномочия разрешив штрафовать москвичей. Депутатов не устраивает, что для установления нарушений власти используют систему видеонаблюдения и данных геолокации. Назначение штрафов лишает людей возможности запретить обработку своих персональных данных и предоставить аргументы в свою защиту, отмечается в иске. Депутаты также считают, что поправка нарушает нормы федерального кодекса об административных правонарушениях, а также вступает в конфликт с законом о персональных данных. Карательные меры, которые вводят власти, чреваты произволом, написал у себя в фейсбуке один из истцов, муниципальный депутат Николай Бобринский. Напомню, в Москве за нарушение режима изоляции предусмотрены штрафы в четыре тысячи рублей, при повторном нарушении на тысячу больше.

В Москве выписали уже 35 тысяч штрафов за нарушение изоляции. В мэрии уверяют, что ни один из них не был обжалован. Между тем газета Коммерсант сообщала на днях, что москвичи всё чаще жалуются на приложение московской мэрии «Социальный мониторинг», которое необоснованно штрафует людей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Путин: Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе Владимир Путин: Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду…

5 291 6 30558 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин: В крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства Владимир Путин: В крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства В канун 75-летия Победы президент России рассказал о своем отце, который ушел на фронт добровольцем, и о том, что считает основой жизни поколения победителей…

5 372 6 46177 08.05
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Россия вернула себе имя Мировой державы Благодаря вниманию Президента России Чеченская Республика отстроилась заново, а Россия вернула себе имя Мировой державы

5 84 6 13350 07.05
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Сталин и война, пять преступлений «Советский социализм» рухнул в 91-ом. Так что же мы отмечаем 9 мая? То, что на пол века продлили существование у себя дома тоталитаризма, или то, что сталинизм вновь возрождается, или то, что спаслись сами и спасли страну?..

5 116 6 19893 07.05
Блоги

Станислав Белковский

Без Ваших вопросов нам было бы откровенно не по себе Три главные темы: Великая Отечественная война; двадцатилетие президентства Путина; эпидемия…

5 44 6 7533 06.05
Блоги

Елизавета Пескова блогер

История — наука чисто политическая В зависимости от страны, акценты расставлялись по-разному. Понятное дело, что каждая сторона будет лепить из этой, лишенной точности науки, форму, выгодную ей самой...

5 153 6 29664 10.05
Блоги

+ Праздничный салют в Москве Праздничный салют в Москве СМОТРЕТЬ…

5 30 6 5745 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Придется дождаться следующего поколения Поколение 90-х может гордиться тем, что добилось установки этих досок и открытия этого мемориала. Следующее поколение — предало и погубило дело, сделанное их отцами. Позволило и продолжает позволять топтать эти памятники всякой сволочи…

5 117 6 22839 11.05
Блоги

Павел Дуров: Семь причин не переезжать в Долину США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты…

5 647 6 128028 08.05
Блоги

МБХ медиа

«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…

5 56 6 11252 11.05
Блоги

+ В Минске прошел парад, посвященный 75-летию Победы В Минске прошел парад, посвященный 75-летию Победы Как заявил Александр Лукашенко, Белоруссия не могла не участвовать в праздновании…

5 89 6 18707 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Актуальность Дня Победы Один из важнейших смыслов Дня Победы — в необходимости понять, объяснить и сопоставить современность с обстоятельствами становления нацизма в государственной форме…

5 75 6 16062 07.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Победа вопреки Много лет Путин пытается приватизировать Победу, а сейчас появился еще и новый мотив — попытаться с помощью псевдоисторических «разборок» отвлечь общество от обостряющихся проблем национальной экономики…

5 68 6 15282 11.05
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Почему Сталин не выиграл войну Слава Богу, что Наша армия никогда не была ЕГО. ЕГО армия Родину бы не спасла…

5 502 6 114141 07.05
Блоги

Владимир Варфоломеев журналист «Эхо Москвы»

Ни единого шанса на живые эмоции Ни один другой праздник не может сравниться с 9 мая по степени зажатости в государственные тиски…

5 59 6 14133 08.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Гордиться тут нечем В разгар коронавируса кремлевский полк марширует перед одним человеком, выползшим из бункера — если это победа, то всеобщей дегенерации…

5 577 6 145175 09.05

Популярное за неделю

Новости

Лукашенко утверждает, что методику борьбы с коронавирусом, которую приняли в Белоруссии, позаимствовали еще ряд стран Он сказал, что в некоторых государствах смертность только за сутки превышает число умерших в Белоруссии за три месяца…

5 11 6 27248
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Если встречаетесь с конспирологом, не вступайте с ним в споры — достаточно услышать слова «мировое правительство», «сатанисты-рептилоиды» и «коронавирус с вышек» — считайте, что вам просто предъявили справку…

5 59 6 132666 06.05
#слушать 52:47 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Голосование

3259357
«Основа дела – экспертиза»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 6350 10.05
Блоги

Леонид Гозман политик

Большая ложь. Комментарии к предпраздничным словам Путина 9 мая – прекрасный день не потому, что погибли миллионы, а потому, что Гитлер и его режим были исчадиями ада, а наша страна – вместе с союзниками! – загнала их обратно…

5 258 6 288612 08.05
Блоги

Алексей Навальный политик

+ К министру возник вопрос К министру возник вопрос Министру финансов России идея выдать каждому по 20 тысяч рублей кажется ужасной. Ну как так, раздавать людям деньги?!..

5 188 6 123078 06.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8520291
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4481846

Сегодня в эфире