Архангельская область и Ненецкий автономный округ могут объединиться, выяснила газета РБК. Перед рассмотрением соответствующего законопроекта, идею на референдумах должны поддержать жители обоих регионов.

Руководители Архангельской области и Ненецкого автономного округа, как ожидается, сегодня выступят с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект. Об этом пишет РБК со ссылкой на близкие к властям источники. Собеседник газеты «Ведомости» также сообщил, что референдум может состояться осенью, 13 сентября.

Объединение экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов, говорит один из источников РБК. А цена не нефть сейчас невысокая, отмечает он.

Эксперты поясняют, что это поможет вырвать Архангельскую область из числа тяжелых дотационных регионов. К тому же объединение позволит сменить политическую повестку и отвлечься от экологических протестов. От объединения может выиграть и Ненецкий автономный округ — это самый малочисленный российский регион, и ему в условиях арктической зоны сложно создавать полноценные органы власти. Также в этих субъектах пересекаются интересы нефтяных компаний, к тому же объединение позволило бы упростить управление Северным морским путем. Но жители региона, отмечает эксперт, могут быть недовольны – для них автономность, самобытность и независимость – это непреложная ценность.

О том, что в Кремле думают над целесообразностью объединения РБК сообщал в начале апреля. В России это происходит не впервые — ранее регионы уже объединялись.