Владимир Путин проведет сегодня совещание по поддержке авиационной отрасли, которая оказалась среди наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

В марте правительство утвердило перечень системообразующих предприятий, которые смогут рассчитывать на первоочередную помощь властей. В списке оказались практически все ведущие авиакомпании страны, а также ряд крупных аэропортов. В середине апреля Владимир Путин сообщил о решении направить на поддержку отечественных авиаперевозчиков более 23 млрд руб.

Кроме того, Росавиация разрешила семи российским авиакомпаниям перевозить грузы в салоне пассажирских самолетов. На этот шаг ведомство пошло из-за снижения спроса на пассажирские авиаперевозки, вызванного пандемией коронавируса.

По информации РБК, только из-за ограничения полетов за рубеж убытки российских авиакомпаний могут составить от 70 до 100 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что из-за низкого спроса 5 российских авиакомпаний полностью прекратили полеты еще с начала апреля.