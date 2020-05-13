Пентагон намерен оказать финансовую помощь обанкротившейся британской компании OneWeb

Заместитель командующего штаба Космических войск генерал Дэвид Томпсон отметил, что сейчас военное ведомство рассматривает список инвестиций в подобные проекты, чтобы технологии оставались в распоряжении США и не стали «добычей потенциальных противников» — его цитирует агентство «Интерфакс». OneWeb распродает свой бизнес в рамках процедуры банкротства.

Компания планировала с помощью орбитальной группировки спутников обеспечить доступ в интернет из любой точки планеты. Она успела вывести в космос только часть аппаратов и построить половину наземных станций.