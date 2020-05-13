Атомная подводная лодка «Князь Владимир» начала финальные испытания

По предварительным данным, ее могут включить в состав Военно-морских сил страны уже до конца этого месяца. Источник агентства ТАСС рассказал, что субмарина накануне ушла из Северодвинска в Белое море.

Прошлой осенью подлодка в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты «Булава» из подводного положения. Еще раньше президент Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу разработать симметричный ответ на действия США после истечения срока договора о ракетах средней и меньшей дальности. Тогда Пентагон провел испытания запрещенной ранее ракеты Tomahawk.