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05:07, 13 мая 2020

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» начала финальные испытания

По предварительным данным, ее могут включить в состав Военно-морских сил страны уже до конца этого месяца. Источник агентства ТАСС рассказал, что субмарина накануне ушла из Северодвинска в Белое море.
Прошлой осенью подлодка в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты «Булава» из подводного положения. Еще раньше президент Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу разработать симметричный ответ на действия США после истечения срока договора о ракетах средней и меньшей дальности. Тогда Пентагон провел испытания запрещенной ранее ракеты Tomahawk.



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