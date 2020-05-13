В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы

Речь идет о данных, якобы принадлежащих 9 миллионам человек, воспользовавшихся услугами компании по экспресс-перевозке СДЭК. Это информация о доставке и местонахождении грузов, а также сведения о покупателях, включая ИНН – пишет газета «Коммерсант». В самой службе настаивают на том, что утеки не было, а источником данных мог стать сторонний ресурс. В СДЭК указали, что информацию собирает множество других организаций.

Интерес к базе курьерских служб эксперты связывают с резким ростом спроса на их услуги в условиях эпидемии. Вслед за крупной утечкой как правило ожидается шквал звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками компании и пытаются узнать платежные данные клиентов.