Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума

По итогам апреля лишь каждый пятый клиент, обратившийся в банк, смог получить заем – данные Национального бюро кредитных историй приводит газета «Коммерсант». Соответствующий показатель компания начала считать в 2017 году.

Доля одобрений в ипотеке сократилась почти в полтора раза, и еще сильнее – в авто— и потреберкдитах. В ближайшее время, по словам экспертов, гражданам с недостаточно хорошей кредитной историей рассчитывать на лояльность финансовых организаций не стоит.