Согласно обновленному прогнозу американских ученых, жертвами коронавируса в США могут стать почти 150 тысяч человек

Оценка экспертов была скорректирована в сторону увеличения в связи с тем, что власти некоторых штатов начали ослаблять меры по сдерживанию эпидемии – сообщает агентство «Интерфакс».

Главный инфекционист США Энтони Фаучи говорил, что эпидемиологическая ситуация в стране находится не под полным контролем. Он также усомнился в точности официальных данных по заражениям, предположив, что реально инфицированных людей гораздо больше. В Соединенных Штатах уже более одного миллиона трехсот тысяч зараженных, и свыше 80 тысяч умерших от коронавируса.