Большинство россиян не планируют уходить летом в отпуск

Только 40% граждан собираются отдохнуть – это следует из опроса, проведенного банком «Открытие» — его данные приводит агентство «Прайм». Чуть больше четверти респондентов отметили, что в принципе опасаются дальних поездок после карантина. Впрочем, столько же человек готовы отправиться в дальнее путешествие при первой же возможности.

Россияне, которые все же намерены взять отпуск, поделились примерно поровну на тех, кто планирует остаться дома, отправиться на дачу, или же в путешествие по стране. Четверть опрошенных не знает, где проведет отдых, 14% уверены, что поедут за границу.