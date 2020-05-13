Сотрудники ФСБ в Хабаровске задержали иностранца, обвиняемого в призывах к финансированию терроризма

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления спецслужбы сообщает, что речь идет о 26-летнем трудовом мигранте из Средней Азии. Он прибыл в город прошлой осенью. По данным ФСБ, мужчина был приверженцем радикальных идей и склонял людей из своего окружения к совершению терактов. Позже он распространил в мессенджере Telegram призыв к финансированию одной из террористических организаций и оправдывал вооруженную борьбу с «врагами ислама».