Власти США приняли решение изъять со складов аппараты ИВЛ, поставленные Россией

Их не будут использовать до выяснения причин возгорания в петербургской больнице. Там накануне жертвами пожара стали пять человек. Американское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что российские аппараты искусственной вентиляции легких пока были не востребованы и находились в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сказал, что причиной пожара стал именно загоревшийся аппарат ИВЛ. Ранее по той же причине возникло возгорание в одной из московских больниц. Жертвой ЧП стала одна пациентка.