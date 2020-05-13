Кремль, по данным сайта «Проект», намерен ввести голосование на выборах по почте

Источники издания уточняют, что в ближайшее время законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что в условиях карантина Центризбиркому для охраны здоровья граждан позволят ввести голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков. «Проект» утверждает, что это может понадобиться к единому дню голосования осенью, в том случае, если в каких-либо регионах еще будет сохраняться карантин.