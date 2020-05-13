Кремль, по данным сайта «Проект», намерен ввести голосование на выборах по почте

Источники издания уточняют, что в ближайшее время законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что в условиях карантина Центризбиркому для охраны здоровья граждан позволят ввести голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков. «Проект» утверждает, что это может понадобиться к единому дню голосования осенью, в том случае, если в каких-либо регионах еще будет сохраняться карантин.
2020-05-13T04:08:33+03:00
2020-05-13T04:08:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2641813-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:08, 13 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…