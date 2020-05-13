СПЧ готовит законопроект о переводе так называемой «дадинской» статьи из уголовного кодекса в административный

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев рассказал газете «Коммерсант», что инициатива может быть оформлена уже в мае. Предполагается, что за неоднократное нарушение правил проведения митинга гражданам будет грозить только штраф.

Первым осужденным по этой статье в декабре 2015 года стал активист Ильдар Дадин, которого приговорили к трем годам колонии. Прошлой осенью по схожему обвинению реальный срок получил другой активист Константин Котов.